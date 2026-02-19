Listado de vacantes de los Actos Públicos de Ofrecimiento de Interinatos y Suplencias 2026

El Consejo Provincial de Educación informó que se encuentran disponibles los Listados de Vacantes de los Actos Públicos de Ofrecimiento de Interinatos y Suplencias 2026 para la cobertura de Cargos y Horas Cátedra correspondientes a Educación Inicial, Primaria, Secundaria y sus modalidades: Especial, Rural, Educación Técnico Profesional y Adultos, dispuesto por Calendario Escolar.
Los interesados deberán acceder al siguiente link: https://educacionsantacruz.gov.ar/acto-publico-de-ofrecimientos-de-cargos-y-horas-catedra-2026/