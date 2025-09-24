EN VIVO
Ley Provincial de Discapacidad: encuentro de trabajo con la Caja de Previsión Social

La subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa, mantuvo este martes una reunión con la presidenta de la Caja de Previsión Social (CPS), Belén Elmiger, y su equipo técnico.

El encuentro se desarrolló en el marco de las instancias de articulación con distintos entes provinciales de cara a la reglamentación de la Ley Provincial N°3820, que establece el sistema de promoción y desarrollo integral de las personas con discapacidad.

En este sentido, Ulloa señaló: “Estamos en las últimas reuniones sobre la reglamentación de la ley; y desde la CPS nos van a enviar los escritos correspondientes. También ampliamos sobre temas de trabajo en conjunto para generar un cruce de datos, sobre trámites previsionales para personas con discapacidad; y estar comunicados de manera permanente; tanto desde nuestro lado, como desde la Caja, y de esta manera agilizar dichos trámites”.

Asimismo, la subsecretaria destacó la predisposición de Elmiger y de su equipo para colaborar no solo en lo vinculado a la legislación provincial y su reglamentación, sino también en el acompañamiento a titulares de derecho que lo requieran.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con organismos provinciales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Santa Cruz.

