Ley Micaela: continúan las capacitaciones en perspectiva de género para agentes públicos

La Secretaría de Estado de Igualdad e Integración, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, lleva adelante una política de formación y capacitación del personal de la policía, relacionada con erradicar la violencia de género en todos los ámbitos públicos. Asimismo, preparan una instancia de formación para cooperativas de la comunidad.

“Actualmente, desde el área de Formación, estamos con Micaela Virtual, que se aprobó hace dos, tres meses y ya vamos capacitando un total de 300 personas hasta la fecha”, explicó la directora provincial de Formación en la Secretaría de Estado de Igualdad e Integración, María José Santillán.

En este marco, señaló que esta instancia de formación está vinculada con la Ley Provincial 3642, por la cual Santa Cruz adhiere a la Ley Nacional 27.499 –conocida como Ley Micaela-, la cual establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que forman parte de los tres poderes del Estado provincial. “La Policía tiene que dar cumplimiento a la ley, como cualquier organismo público”, remarcó Santillán, quien dio cuenta que durante el mes de septiembre está iniciando una capacitación destinada a 220 agentes penitenciarios. “También estamos trabajando para comenzar con Ley Micaela Comunitaria para las cooperativas”, adelantó, respecto a ampliar el espectro del programa de capacitaciones en la provincia.

Para finalizar, la directora provincial de Formación destacó que “la Ley Micaela permite crear ambientes laborales más inclusivos y con menos violencia hacia las mujeres y diversidades”.