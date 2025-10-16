Ley Micaela: Capacitan al personal de la Secretaría de Gobierno y la Supervisión de Protocolo del Municipio

Luego del convenio firmado entre la Municipalidad y la Universidad de Caleta Olivia para comenzar a brindar nuevamente capacitaciones sobre la Ley Micaela, el equipo de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad comenzó este miércoles 15 de octubre con la presentación del programa.

En esta ocasión la actividad estuvo dirigida para el personal dependiente de la Secretaría de Gobierno y la Supervisión de Protocolo, en instalaciones de la unidad académica Caleta Olivia.



Sobre los temas que se estarán abordando durante las distintas jornadas explicaron que el objetivo no solo es dar a conocer en qué consiste dicha Ley, sino también cuáles son los marcos normativos, por qué es tan necesaria la tranversalización de la perspectiva de género en todo el Estado, entre otros.



En este contexto, Paola Ramos, secretaria del área a cargo de la capacitación destacó el acuerdo con la universidad que avala este programa de formación. “De esta manera les damos la posibilidad a los asistentes de contar con una certificación que les permitirá abordar de manera eficaz las distintas situaciones que se generan en todos los ámbitos del Estado. También dentro de esta jornada apuntamos a desmitificar muchas cuestiones que rodean el marco normativo, entonces de esa forma se piensa en políticas públicas reales para resolver las problemáticas de la mejor manera”, cerró.