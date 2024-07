Ley Bases: el Dr. Manuel Granillo Fernández insta a jubilados a iniciar medidas contra el impuesto a las ganancias

En una entrevista con La Mañana en Patagonia, Manuel Granillo Fernández, abogado del Estudio Jurídico del Dr. Gustavo Granillo, expuso las implicancias de la Ley Bases aprobada recientemente y la inconstitucionalidad del cobro de impuestos a las ganancias a jubilados, pensionados y retirados.

En una entrevista con La Mañana en Patagonia, el Dr. Manuel Granillo Fernández, abogado del Estudio Jurídico del Dr. Gustavo Granillo, abordó el controversial tema de la Ley Bases y su impacto en los haberes de jubilados, retirados y pensionados. Granillo afirmó que el cobro del impuesto a las ganancias a este grupo es inconstitucional.

“Como nosotros venimos sosteniendo hace tiempo desde el estudio, creemos que el cobro del impuesto a las ganancias, el cobro al impuesto de la cuarta categoría de los jubilados, es completamente inconstitucional. Así lo hemos sostenido durante varios años y por eso hemos planteado distintas acciones judiciales y amparos a lo largo del país”, declaró Granillo Fernández.

El abogado explicó que la Ley Bases, una vez publicada en el boletín oficial, disminuirá el mínimo no imponible, obligando a una mayor cantidad de personas, incluidos los jubilados, a pagar el impuesto. “Lo que manifestamos desde el estudio jurídico es que este cobro es inconstitucional, en primer lugar, porque no corresponde hacerlo; en realidad, no es una ganancia lo que cobran los jubilados, sino que es una retribución por lo que han aportado en su vida activa. Ellos ya han pagado este impuesto en su vida activa”, sostuvo Granillo.

Granillo Fernández también mencionó que la imposición de este impuesto viola la constitución al no respetar la intangibilidad y la integralidad de los haberes jubilatorios. Según el abogado, su estudio jurídico ha logrado sentencias firmes en diversas jurisdicciones del país, incluyendo Río Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, declarando inconstitucional el impuesto a los jubilados.

“Es importante que los jubilados primero tomen conocimiento de esta situación para que no se les vulneren los derechos, y segundo, si se deciden a iniciar la acción, lo hagan lo antes posible”, enfatizó el abogado. Aconsejó a los afectados a tomar acciones legales rápidamente para maximizar la restitución de los fondos ya cobrados. “Ellos lo van a poder ver en su recibo de sueldo en un ítem y, en base a eso, van a poder accionar”.

Granillo Fernández advirtió que en jurisdicciones como Santa Cruz, los jubilados pueden recuperar lo cobrado de dos años atrás, mientras que en Córdoba, pueden llegar a recuperar hasta cinco años. Por lo tanto, instó a los jubilados a no demorar en iniciar las acciones legales pertinentes.

El abogado concluyó recordando que ninguna ley puede vulnerar los derechos establecidos en la Constitución y que es crucial que los jubilados actúen rápidamente para proteger sus derechos y recuperar lo que se les ha cobrado indebidamente.