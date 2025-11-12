Leonardo Celone: “Los podios valen más cuando sabés del esfuerzo que hay detrás”

El nadador caletense Leonardo Celone compartió su experiencia tras representar a la región en competencias de aguas abiertas en Puerto Madryn y Punta Arenas, destacando el esfuerzo que implica entrenar sin los recursos ni el apoyo económico que disponen otros deportistas.

El nadador de aguas abiertas Leonardo Celone, oriundo de Caleta Olivia, viene de participar en importantes competencias realizadas en Puerto Madryn (Chubut) y Punta Arenas (Chile), donde obtuvo destacados resultados representando a la región. En diálogo con La Mañana en Patagonia, Celone habló sobre los desafíos de entrenar en la ciudad y el sacrificio que hay detrás de cada logro.

“Representamos a Caleta con mucho esfuerzo, buscando dónde entrenar, ya sea en Comodoro, en Cañadón, en nuestro mar o en pileta. Por suerte volvimos con medallas y podios”, expresó el deportista, quien además recordó su paso por el Mundial de El Calafate, donde también logró subirse al podio.

Celone explicó que, a diferencia de otras provincias, en Chubut los nadadores cuentan con mayor apoyo económico, algo que en Santa Cruz sigue siendo una dificultad. “Nosotros no tenemos piletas ni lugares donde entrenar, entonces nos cuesta un poco más. Uno se las tiene que rebuscar haciendo rifas o vendiendo cosas. Por eso los podios para mí valen más, porque sé del esfuerzo que hay detrás y del acompañamiento de la gente. Es un orgullo poder llegar”, afirmó.

Durante la temporada, Celone compitió en las fechas de la Federación de Chubut, representando a un equipo de Comodoro Rivadavia. “En la primera fecha, en Trevelin, no participé; en la segunda, en Comodoro, sí; y en la tercera, en Puerto Madryn, fui como acompañante del equipo de Comodoro, buscando también un lugar donde competir. Nos movemos mucho para poder entrenar, pero por suerte tengo terribles compañeros”, señaló.

A pesar de una lesión en el hombro, Celone logró mejorar sus tiempos en casi todas las pruebas. “Me cuidé, pero mejoré los tiempos y sumé algunos puntos para el equipo. El año que viene la idea es volver a participar desde la primera fecha”, adelantó.

También relató su reciente participación en Punta Arenas, donde compitió en las pruebas de 500 y 1000 metros sin traje. “Me fue bien en la primera, salí tercero. En Chile se portaron muy bien, estuvo todo muy bien organizado. Con los chicos de Caleta, Dani y Eve, trajimos cinco medallas”, celebró con orgullo.