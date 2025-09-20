Leo Roquel alertó por un modelo que destruye empleos y golpes a los santacruceños

“Es una catástrofe lo que está pasando en Santa Cruz”, advirtió el candidato a diputado nacional. Cuestionó las políticas de Javier Milei y los acuerdos del gobernador Claudio Vidal, que –asegura– provocaron despidos masivos y el retiro de YPF de la provincia.

Leo Roquel expresó su preocupación por la crisis laboral que atraviesa Santa Cruz y denunció que las decisiones del presidente Javier Milei, están dejando consecuencias “tremendamente catastróficas” para los trabajadores y las comunidades de la provincia.

“Es una catástrofe lo que está pasando en Santa Cruz. Mientras algunos negocian en silencio, las consecuencias las pagan nuestros vecinos. Santa Cruz necesita un rumbo que defienda el trabajo local, la producción y nuestras comunidades, no acuerdos que destruyen empleo y vacían nuestra provincia”, afirmó Roquel.

Recordó que, según datos recientes, la Patagonia Sur perdió 26.000 empleos formales desde el inicio del gobierno de Milei.

Leo Roquel también cuestionó el retiro de YPF de Santa Cruz, acordado entre el Gobernador Vidal y Nación, una medida que –dijo– “destruyó cientos de empleos y va contra la historia misma de nuestra provincia, que fundó ciudades y comunidades enteras al calor de la empresa estatal”.

Para el referente radical, el panorama exige un cambio de rumbo urgente: “No podemos permitir que decisiones tomadas a espaldas de los santacruceños arrasen con el trabajo, la producción y el futuro de nuestras familias. Es momento de defender con fuerza nuestra provincia y nuestra gente”.