Leguizamón: “vamos a trabajar en un sistema electoral nuevo, apoyado en la tecnología”

El Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, dialogó con Voces y Apuntes sobre la reciente derogación de la Ley de Lemas, un sistema electoral vigente por 36 años, y sus implicancias políticas y parlamentarias.

En una entrevista con Voces y Apuntes, el Vicegobernador Fabián Leguizamón calificó la reciente derogación de la Ley de Lemas como un acontecimiento histórico. “Después de 36 años de un sistema electoral que realmente nos ha perjudicado de manera notable por la falta de representación, y que se consideró siempre anticonstitucional, hoy ya no existe más”, expresó Leguizamón.

La Ley de Lemas, que permitió la subsistencia de mayorías de un mismo color político, fue finalmente derogada en una sesión parlamentaria el pasado jueves. El Vicegobernador explicó que intentaron derogar esta ley en diciembre y febrero anteriores, pero no contaron con el apoyo necesario. “En el mes de diciembre nosotros intentamos también derogar esta ley porque fue un compromiso que asumimos con el Gobernador en campaña y no pudimos porque el Frente para la Victoria no acompañó. Lo mismo ocurrió en el mes de febrero, pero ahora como el tratamiento salía sí o sí, les tocó acompañar porque no les quedaba otra”, añadió.

Leguizamón destacó la importancia de esta derogación para la calidad institucional y la representación democrática en la provincia. “Vamos a trabajar en un sistema electoral nuevo, apoyado en la tecnología, teniendo en cuenta la calidad institucional que es necesaria, donde el voto sea directo y no indirecto, que se respete el voto original de la persona”, explicó.

El Vicegobernador también mencionó la necesidad de que las futuras leyes aseguren una alternancia política y un control más estricto. “Es importante que exista la alternancia, y es una de las modificaciones más importantes para la Ley 500 en el Tribunal de Cuentas”, comentó.

En relación a los desafíos futuros, Leguizamón enfatizó la importancia de debatir y generar una ley que contemple a todos los ciudadanos. “Vamos a tratar de tomarnos el tiempo para debatir y generar una ley que nos contenga a todos y que la persona que vaya a dirigir los destinos de la provincia o de un municipio sea acompañado por un porcentaje importante, que signifique un valor político”, concluyó.

La derogación de la Ley de Lemas marca un punto de inflexión en la política provincial, abriendo paso a un sistema electoral más representativo y democrático. Escuchá la entrevista completa con el Vicegobernador.