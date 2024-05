Leguizamón: “Rendimos toda la documentación y gastos de la Cámara de Diputados al Tribunal de Cuentas”

El Vicegobernador, Fabián Leguizamón –en su carácter de Presidente de la Legislatura Provincial- informó que la Cámara de Diputados rindió la documentación solicitada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, en el marco de una auditoría efectuada por el órgano de control externo de la Administración Pública, a tan sólo 5 meses de asumir la nueva gestión de Gobierno.



En este sentido, Leguizamón adelantó: “Cumplimos con nuestra responsabilidad y obligación de entregar toda la documentación requerida y rendimos todos los gastos de esta Legislatura Provincial desde que asumimos el pasado 10 de diciembre, tal como corresponde, respetando los plazos establecidos”.



“Es llamativa la celeridad con la cual los integrantes del Tribunal de Cuentas solicitaron la auditoría a la Cámara de Diputados, casualmente después del pedido de juicio político y la denuncia penal que efectúe contra el ex presidente de Tribunal de Cuentas, Dr. Carlos Javier Ramos, y las vocales Dra. Matilde Morales y Dra. Romina Gaitán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de sus obligaciones”, exclamó.



Del mismo modo, Leguizamón opinó: “Ojalá hubiesen sido igual de estrictos y actuado con la misma rapidez para controlar los gastos de los distintos ministerios, entes, organismos y funcionarios de las gestiones anteriores. En vez de ello decidieron mirar hacia un costado en actitud cómplice con el kirchnerismo, posibilitando el robo, el desmanejo de fondos públicos y los numerosos hechos de corrupción que tanto perjudicaron a los santacruceños”.



Por último y en consonancia con este tema, el Vicegobernador recordó que pese a la renuncia de Ramos, la denuncia penal contra el ex titular del Tribunal de Cuentas y las vocales del órgano de control sigue en pie, al igual que el juicio político contra Morales y Gaitán, el cual se encuentra en la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, donde los legisladores analizarán las pruebas y resolverán si corresponde o no la destitución de las funcionarias.