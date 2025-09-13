Leguizamón: “La educación es la única forma para construir futuro”

Esta tarde, el vicegobernador Fabián Leguizamón encabezó el acto de inauguración de la subsede UBA XXI en Río Gallegos, en el SUM del Hotel Santa Cruz de la ciudad capital. A través de esta nueva iniciativa se generará más oportunidades de estudio y crecimiento para los estudiantes de la provincia.

Durante la ceremonia, el Vicegobernador fue acompañado por la coordinadora de la nueva subsede que funciona en la Biblioteca Legislativa, Carolina Caliva; Gisella Martínez, integrante del equipo de trabajo de la Cámara de Diputados; autoridades del Ejecutivo Provincial, funcionarios, legisladores, estudiantes, familias, medios de comunicación y público en general.

Vale destacar que el convenio firmado entre la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz y la Universidad de Buenos Aires -impulsado por el vicegobernador Fabián Leguizamón- permite que los estudiantes santacruceños además de cursar las materias del Ciclo Básico Común de forma virtual, por primera vez puedan rendirlas de manera presencial en Río Gallegos, sin tener que viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y afrontar los gastos que ello implica.

En primer lugar, el vicegobernador agradeció al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal; al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; y a Hernán Rossi, por hacer posible la concreción de este ambicioso proyecto que hoy ya es una realidad. Asimismo, Leguizamón expresó: “La educación es la única forma para construir futuro, enfrentar los desafíos actuales y adquirir las herramientas para insertarse en el mundo laboral, más aún en Santa Cruz después de tantos años de abandono en lo que respecta a la educación”.

Por su parte, la Dra. Gisella Martínez que integra el equipo de trabajo de la Legislatura Provincial, destacó: “Hoy no estamos hablando sólo de educación, sino de oportunidades, de igualdad y de futuro. UBA XXI es la prueba de que cuando el Estado se compromete, los sueños de los jóvenes se hacen realidad”. Además, Martínez recordó: “Durante años nos hicieron creer que estudiar lejos era un privilegio para unos pocos. Nosotros estamos demostrando que la universidad puede estar cerca de cada estudiante, en cada rincón de nuestra provincia”.

Caso Valdocco

Por último y durante una conferencia de prensa, el vicegobernador Fabián Leguizamón se pronunció sobre el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones a favor del Consejo Provincial de Educación mediante el cual se expuso el accionar irregular y la falta de transparencia de la Fundación Valdocco.

“Evidentemente era un esquema de fondos sin control, sostenido en ese momento por la ex presidenta del CPE, Cecilia “Chachi” Velázquez y el actual candidato a diputado nacional, el sacerdote Juan Carlos Molina. Esperamos que la Justicia actúe como hace tanto tiempo venimos reclamando”, finalizó.