Leguizamón: “Este hito de gestión marca un antes y un después en el desarrollo de la zona norte”

Esta mañana, el vicegobernador Fabián Leguizamón, participó del acto de apertura de sobres para la licitación de las concesiones de las ex áreas maduras hidrocarburíferas de YPF que habían sido abandonadas por la operadora. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones de FOMICRUZ en Río Gallegos en una sala repleta de autoridades, legisladores, jefes comunales y medios de comunicación.

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Claudio Vidal y contó con la presencia del jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera; y el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenen.

Vale recordar que estas 10 áreas habían sido traspasadas a FOMICRUZ tras el acuerdo firmado entre el Gobierno de la provincia de Santa Cruz con YPF el pasado 2 de abril, mediante el cual se logró una transición ordenada en lo que respecta a la salida de la operadora de nuestra provincia a fin de preservar las fuentes laborales, garantizar el saneamiento del pasivo ambiental y una compensación económica que se traduzca en beneficios para todos los santacruceños.

Del mismo modo, las compañías que resulten adjudicadas deberán presentar planes de inversión concretos, garantizar la contratación de mano de obra local tal como lo establece la Ley 90/10 y cumplir con los estándares ambientales estrictos.

En este contexto, el vicegobernador Fabián Leguizamón remarcó la importancia de la apertura de sobres y destacó: “Este hito de gestión gracias a la firme decisión del Gobierno Provincial, marca un antes y un después en el desarrollo de la zona norte de la provincia y constituye un paso clave para recuperar producción, inversión, empleo y recursos para la provincia”.