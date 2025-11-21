Leguizamón entregó distinciones a personalidades destacadas de América Latina

El vicegobernador de Santa Cruz participó del evento internacional “Liderazgos Transformadores en América Latina”, que se realizó esta tarde en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.

Este jueves por la tarde, el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón -en el marco de la edición 2025 de “Liderazgos Transformadores en América Latina”- entregó distinciones a figuras de 13 países de la región que se destacan por su aporte significativo en educación, salud, innovación, medio ambiente, políticas públicas y participación ciudadana; en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la ceremonia en la cual se entregaron más de 90 distinciones, el vicegobernador remarcó: “Este tipo de eventos no sólo buscan distinguir a aquellas personas que hacen un aporte significativo de alto impacto social, sino que también constituye una gran oportunidad para establecer vínculos entre instituciones y fortalecer los lazos de cooperación e integración regional”.

“Esta actividad constituye un hecho cultural, social y político de alto impacto para nuestra provincia que permite visibilizar experiencias de liderazgo ético, solidario, y transformador, posicionando a Santa Cruz como una provincia articuladora de iniciativas regionales con proyección internacional”, subrayó.

Por último, cabe mencionar que el evento fue organizado por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón; junto al diputado nacional Juan Fernando Brügge (presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario), el coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS (México) Zark Vauhlosky Reyes, la presidenta del Foro Internacional de Liderazgos Transformadores en América Latina, Vilma Emategui (Paraguay); mientras que la coordinación general estuvo a cargo de Juan Szymankiewicz (Argentina).