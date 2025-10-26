Leguizamón emitió su voto y remarcó la importancia que los santacruceños se acerquen a votar

El vicegobernador votó esta tarde en el Campus de la UNPA – UARG y destacó “la importante participación en esta jornada electoral, entendiendo que se trata de un compromiso para fortalecer la vida democrática de nuestro país”.



Por otra parte, resaltó “la importante participación ciudadana en las urnas” tras la implementación del nuevo sistema con la Boleta Única de Papel y remarcó “que los comicios se están llevando con normalidad”.



“Es sumamente importante que los santacruceños se acerquen a votar, se expresen y puedan elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, haciendo valer su voz”, concluyó.