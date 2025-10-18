Legislativas;Fuerza Santacruceña para frenar a Milei

La campaña electoral inicia su recta final hasta el 26 de octubre. Por estos días, los candidatos y candidatas del peronismo siguen recorriendo la provincia. En la Cuenca, Molina se reunió con jubilados preocupados por YCRT y Lanesan con el sector comercial de El Calafate.

La lista opositora al modelo de ajuste que proponen Javier Milei en la nación y Claudia Vidal en la provincia continuó esta semana recorriendo las localidades de Santa Cruz y escuchando a diversos sectores atravesados por el drama común que impuso el achique del estado.



Tras haber estado en Gobernador Gregores, el candidato en primer termino a diputado nacional, Juan Carlos Molina viajó a la Cueca Carbonífera, Tres Lagos, El Chaltén y El Calafate, donde se reunió con Moira Lanesan.

En la Cuenca, Molina mantuvo un encuentro con jubilados de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, quienes manifestaron su temor por el futuro de la empresa que, de la mano del gobierno provincial, dejó de ser netamente estatal para virar hacia un directorio mixto.

“Nosotros hemos vivido grandes luchas por la empresa, por el 58% móvil y demás, pero algo como esto, jamás y tenemos miedo por el trabajo de nuestros hijos”, dijeron.



Vale recordar que, en el Congreso, ni los diputados ni senadores de Unión por la Patria acompañaron la reprivatización de la empresa, sino que esta se logró gracias a la ausencia de Carambia y Gadano en un momento clave de la votación.



Para el candidato a diputado de Fuerza Santacruceña “el 26 de octubre nos da la oportunidad de hacer fuerza para torcer lo que se hizo mal. No solo de poner un freno a esta catástrofe social y económica sino también de insistir para que la empresa y lo nuestro no se entregue”.



En El Calafate, Lanesan realizó una recorrida en la que mantuvo dialogo con el sector comercial y turístico en la previa de una temporada que se avizora compleja para el sector.

“Lo que vemos es que hay un estado nacional y provincial que dejaron de acompañar y que olvidaron de que el turismo es un motor económico para Santa Cruz. Vemos eso, pero también que hay empresarios y emprendedores decididos a dar vuelta esta pagina y así lo van a hacer saber el próximo domingo cuando voten. Acá no ha quedado sector que pueda decir que esta mejor. Eso es una realidad”, destacó la candidata riogalleguense.



El resto de la lista continuó estos días llevando el mensaje de la campaña electoral en Puerto Deseado, donde el concejal y candidato Mateo Brunetti realizó caminatas puerta a puerta con militantes justicialistas, al igual que el abogado Amadeo Figueroa en Caleta Olivia, la concejala Pamela Pesoa en Perito Moreno, y Alba Curaqueo en Pico Truncado.