Lautaro Torres: “el tenis de mesa es mi deporte y no lo pienso cambiar”

Con solo 11 años, el caletense Lautaro Torres se posiciona como una promesa del tenis de mesa argentino, tras su destacada participación en el Torneo Nacional en Oberá, Misiones, donde avanzó hasta los cuartos de final en la Categoría Sub 11 y a los octavos de final en Sub 13.

Lautaro Torres, el joven tenista de mesa de Caleta Olivia, está dando mucho de qué hablar en el mundo deportivo. Con apenas 11 años, se ha consagrado como Campeón Patagónico y recientemente participó en el Torneo Nacional de Tenis de Mesa, que se llevó a cabo en Oberá, provincia de Misiones, del 17 al 21 de julio.

En este torneo, Lautaro compitió en las categorías sub 11 y sub 13, logrando clasificarse en ambas al ganar todos sus partidos de clasificación con marcadores de 3-0. En la categoría sub 13, llegó hasta los octavos de final, donde perdió en un ajustado 3-2 contra Lucas Appiani de Santa Fe. En la categoría sub 11, alcanzó los cuartos de final, enfrentándose al duro rival Julián Alto de Mendoza, quien lo venció por 3-0 y luego se coronó Campeón Argentino.

En una entrevista con Patagonia Deportes, Lautaro relató cómo comenzó su pasión por el tenis de mesa: “Mi papá jugaba al pool, al bowling, pero a mí nunca me llamaron la atención esos deportes. Un día pusimos una madera en la mesa de pool, inventamos una red y empezamos a pasar la pelota. Me interesó y fui a la Escuela Municipal con Willy Aparicio. Desde entonces, quise seguir mejorando y ahora entreno con los chicos de Primera. Este es mi deporte y no lo quiero cambiar”.

Lautaro tiene grandes expectativas para este año, ya que le quedan tres torneos nacionales por disputar en Salta, Rosario y Buenos Aires. Según comentó, su rutina de entrenamiento es intensa: “Entreno dos horas por día, algunos días en mi casa con José Muñoz de Primera, y los viernes en la Unión Vecinal del Barrio Mutual con otros chicos. En los entrenamientos trabajo los golpes, y los chicos con más experiencia me corrigen el posicionamiento”, explicó Lautaro.

Roberto Acosta, de la Agrupación “Propongamos un Sueño”, que apoya a Lautaro, expresó su satisfacción con los logros del joven deportista: “Hace mucho tiempo que acompaño al deporte, y en todo lo que se pueda ayudar, estamos presentes. En el caso de Lauti, empezamos a ayudarlo con vales de combustible y conseguirle algún sponsor para que pueda viajar a los torneos. Hoy en día podemos decir que eso tuvo sus frutos porque Lautaro es campeón Patagónico y ya está entre los mejores del país”.

El compromiso y sacrificio de la familia de Lautaro también son notables. Acosta comentó: “El papá de Lauti, uno de los mejores jugadores de billar de Caleta y de la Argentina, vendió su mesa de pool para comprar una mesa de tenis de mesa y equipamiento para su hijo. Hizo una inversión para que Lauti pudiera tener todo lo necesario en su casa. Eso también es muy importante para que él siga participando en estos torneos”.

Lautaro Torres se perfila como una gran promesa del tenis de mesa, y su dedicación, junto con el apoyo de su familia y toda la comunidad, lo están llevando a alcanzar metas importantes a nivel nacional. Por último, mencionó su mayor sueño olímpico en el mundo del deporte: “Con mucho esfuerzo, me encantaría participar en las grandes competencias como lo hacen Santiago Lorenzo y Horacio Cifuentes que son los mejores del país ahora y están por competir en París en los Juegos Olímpicos”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa: