Lautaro “La Maquinita” Torres volvió a consagrarse campeón en tenis de mesa

Con tan solo 12 años, Lautaro Torres, conocido en el ambiente deportivo como “La Maquinita”, se coronó campeón invicto en las categorías Sub 13 y Sub 15 durante el Torneo Regional Abierto de Tenis de Mesa, que se disputó en Río Gallegos los días 16, 17 y 18 de agosto.

El certamen reunió a más de 150 jugadores de distintas categorías, representantes de toda la Patagonia argentina y también de la Patagonia chilena, lo que realza aún más el logro del joven deportista santacruceño.

El desempeño de Lautaro confirma el gran presente que atraviesa, ya que días atrás se clasificó en los Juegos Evita Provinciales, lo que le permitirá ser uno de los representantes de Santa Cruz en la próxima instancia nacional de los tradicionales Juegos Evita.

Con esfuerzo, talento y disciplina, “La Maquinita” continúa dejando en lo más alto al tenis de mesa de la región y proyectándose como una de las grandes promesas del deporte patagónico.