Las Radios Socioeducativas impulsan el abordaje de la memoria como estrategia pedagógica

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante una experiencia educativa radial en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 41 “Osvaldo Bayer”, del Barrio San Benito de Río Gallegos, en el marco de las propuestas impulsadas por el Programa Provincial de Radios Socioeducativas, promoviendo la participación estudiantil y la construcción colectiva de contenidos vinculados a la memoria y la soberanía.

En este marco, el pasado martes 7 de abril, en la emisora escolar se realizó la grabación de un programa radial en conmemoración de la efeméride del 2 de abril, fecha en la que se recuerda a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

La propuesta contó con la participación de estudiantes de 5° año, acompañados por los docentes Hugo Ugarte y Darío González, junto al equipo del Programa Provincial de Radios Socioeducativas, dependiente de la Dirección Provincial de Educación Superior, que brindó asesoramiento técnico, operación y registro del material.

Al respecto, Ugarte indicó que, durante la emisión, los estudiantes abordaron la temática Malvinas y realizaron una entrevista a un excombatiente, generando un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje significativo en torno a la historia reciente y la construcción de la memoria colectiva. Asimismo, destacó que se trató de producciones realizadas en la institución, donde los jóvenes no sólo participaron en la locución, sino también en la producción integral del programa.

La radio como herramienta

En ese sentido, puso en valor la radio como herramienta pedagógica al señalar que el establecimiento cuenta con orientación en comunicación y que, desde tercer año, los estudiantes trabajan con espacios curriculares específicos del área, lo que convierte a la radio en un recurso fundamental para el desarrollo de la expresión, la investigación, la producción de contenidos y la realización de entrevistas, fortaleciendo sus capacidades comunicativas en un contexto real de aprendizaje.

Finalmente, el docente subrayó que la posibilidad de entrevistar a un excombatiente generó un fuerte impacto entre los jóvenes, favoreciendo una comprensión más profunda y comprometida sobre la causa Malvinas. “El programa se encuentra actualmente en proceso de edición y será difundido no sólo en la emisora escolar, sino también a través de la Red Provincial de Radios Socioeducativas, ampliando su alcance a distintas comunidades educativas de Santa Cruz”, adelantó.

Cabe destacar que el Programa Provincial de Radios Socioeducativas ofrece instancias de capacitación, asesoramiento técnico-pedagógico y acompañamiento integral para la producción de contenidos radiofónicos, desde la elaboración de proyectos hasta su puesta al aire, fortaleciendo así una alianza estratégica entre las instituciones educativas y los medios escolares.