Las Jornadas de Evangelización y Sanación interior llegan a Caleta Olivia este fin de semana

Este próximo fin de semana, los días sábado y domingo, Caleta Olivia será sede de unas jornadas de evangelización y sanación interior, bajo la guía de Gabriel Rinaudo. El líder religioso expresó su entusiasmo por este evento en una entrevista con Voces y Apuntes.

Marta Cisneros, una de las organizadoras de la comunidad local, compartió su emoción: “Estamos con mucha alegría, porque la presencia de Gabriel en nuestra localidad es una bendición y sabemos que el señor a través de Gabriel obra maravillas y por eso invitamos a todos los vecinos y vecinas a que participen los días sábado y domingo a partir de las 15 horas en la Comunidad del Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Gregores. Como siempre Jesús nos espera con los brazos abiertos”.

Por su parte, Gabriel Rinaudo, Evangelizador Internacional de la Diócesis de San Luis, quien es reconocido por su carisma de oración de sanación, aclaró su rol en el evento: “Estuve en la ciudad de Caleta Olivia en los años 2001, 2007 y ahora nuevamente. Es bueno aclarar que no soy cura, soy un laico que fui predicando y compartiendo mi experiencia de Dios con la gente. Esto me llevó a que la misma gente me fuera invitando de parroquia en parroquia, y he recorrido toda la Argentina y casi toda Latinoamérica, llevando mi testimonio y animando a las personas a vivir la experiencia de la sanación interior. Es necesario vivir esta experiencia de saber que hemos guardado toda la historia que está viva dentro nuestro. En este tipo de eventos es muy bueno porque las personas pueden comprender y decir ‘eso yo no lo sané’. Se dan momentos de canto, de oración, de testimonio, de lectura de la palabra”.

Las jornadas prometen ser un espacio de encuentro, reflexión y sanación para todos los participantes.