Las Heras: entregaron certificados a cuidadores domiciliarios

Este jueves se llevó adelante en Las Heras una nueva entrega de certificados a los participantes del curso de capacitación para cuidadores domiciliarios, una propuesta desarrollada en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, la Cooperativa Cuidarte Bien y la Federación de Mutuales de Córdoba (FEMUCOR).

La capacitación tuvo como propósito fortalecer las herramientas de acompañamiento y atención a personas mayores, promoviendo la profesionalización de una tarea de gran importancia social.

En esta oportunidad recibieron sus certificaciones cuidadoras y cuidadores de Las Heras. Del acto participaron el Subsecretario Martín Molina, junto a los integrantes de su equipo Matías Ledesma y Graciela Benítez; junto con el diputado Javier Jara y la concejal Romina Trotta.

Asimismo, se realizó una charla destinada a una cooperativa de cuidados recientemente constituida en la localidad, la primera que surge luego de este proceso formativo, lo que representa un paso fundamental para consolidar el trabajo cooperativo en la región.

En este contexto, el subsecretario agradeció el compromiso de cada asistente a la capacitación, así como también de los organismos y funcionarios involucrados; destacando el trabajo de la Lic. Loreli Stettler; quien desde el comienzo de la propuesta, de manera profesional estuvo presente en todo el armado y diagramación del proyecto.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz ratifica su compromiso en la capacitación y acompañamiento de quienes cumplen un rol clave en el cuidado y bienestar de las personas mayores, con el apoyo permanente del gobernador Claudio.