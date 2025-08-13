Las Heras: Detención de Ochoa Walter Javier

En el marco de la Causa "OCHOA WALTER JAVIER Y OTROS S/LESIONES GRAVES AGRAVADAS" Expte. 42623/25-O, con conocimiento e intervención del juzgado de Instruccion y Penal Juvenil de la localidad de las Heras, en la fecha personal de la División de Investigaciones y Narco Criminalidad

procedió a la detención del ciudadano Ochoa Walter Javier.

De 23 años de edad, DNI:43688551, el mismo habría estado profugo desde el pasado viernes, luego de estar involucrado en una gresca donde un grupo de 4 personas habían agredido físicamente a un masculino mayor edad, quien sufrió lesiones graves y hasta la fecha continúa en estado de salud crítico.

Asimismo será traslado hacía la localidad de las Heras a los fines de ser indagado en el marco de la causa.