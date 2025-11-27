Las Heras: declaración de interés municipal, social y sanitario

El servicio de Enfermería Comunitaria del Hospital Distrital Las Heras, recibió una distinción de parte del Honorable Concejo Deliberante en reconocimiento a su labor comprometida, humana y territorial en beneficio de cada vecino.

En este sentido, se declaró de Interés Municipal, Social y Sanitario las acciones que desarrolla el servicio, orientadas a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención integral de las personas en todas las etapas de la vida. Estas tareas tienen como eje garantizar el acceso universal a la vacunación, fomentar estilos de vida saludables y brindar cuidados de enfermería en diversos ámbitos.

Entre sus acciones más destacadas se encuentra el Vacunatorio Móvil, que desde el año 2022 acerca las vacunas a cada barrio. Asimismo, los Centros de Salud y Hospitales, donde realiza curaciones, administra medicación, efectúa seguimientos domiciliarios, controla signos vitales y desarrolla actividades de educación para la salud. También lleva adelante intervenciones en instituciones educativas, organismos públicos y privados, hogares de adultos mayores y zonas rurales, mediante programas de prevención y promoción.

La promoción de la salud fortalece el bienestar físico, mental y social de la comunidad a través de programas educativos. En materia de prevención, se implementan acciones destinadas a evitar la aparición de enfermedades y sus complicaciones, mediante la eliminación de barreras de acceso a la vacunación gratuita en todas las etapas de la vida. Estas políticas garantizan el acceso universal a las vacunas, fortalecen la vigilancia epidemiológica y contribuyen a la reducción de la mortalidad y la morbilidad.

El servicio trabaja bajo un enfoque interdisciplinario y comunitario, con atención integral de las necesidades de salud de las personas y sus familias. A través de la intervención territorial, promueve además la participación activa de la población en la toma de decisiones vinculadas a su bienestar.

El Servicio de Enfermería Comunitaria constituye un pilar fundamental para la salud pública local, a partir de su articulación con profesionales y agentes comunitarios. Su labor diaria refleja vocación, compromiso y una permanente dedicación al bienestar de toda la población.