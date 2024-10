Las falsas denuncias también matan

Este próximo fin de semana en Caleta Olivia “El proyecto de Ley Facu” se presentará en el conversatorio donde además conjuntamente se desarrollará el debate sobre el perjuicio criminal y sistemático de las falsas denuncias. El proyecto de ley tiene como constructo principal asistir integralmente a quienes son víctimas de falsas denuncias y son desprotegidos por el Estado, quedando en muchos casos con un desamparo gremial y expuestos al escarnio social.

Consultado a Matías Quinteros sobre el evento, expreso: nuestra asociación Unidos por la Infancia Santa Cruz es el anfitrión y en conjunto con la Fundación Facundo Díaz, estamos buscando la concientización de la sociedad y que se debatan leyes como la que propone la Dra. Elba Soria y Graciela Riquelme (mamá de Facundo Díaz) que expone una problemática no tratada ni visibilizada.

Consultado si se tiene una estadística sobre la cantidad de falsas denuncias o sumarios en ámbito de la educación, Quinteros expreso: hay un registro de datos de un relevamiento que se está logrando espontáneamente, pero no hay hasta el momento un informe oficial, de hecho la fundación ha solicitado al Concejo Provincial de Educación el acceso a la información pública sobre las causas o sumarios iniciados existentes, que permanecen sin tener resolución o sin ningún tipo de respuesta.

Continuo Quinteros, en relación específicamente a las falsas denuncias en todo ámbito, los datos que tenemos son alarmantes, producto de esto se han creado diversas asociaciones en todo el país como Fundación MORELLI, No más hijos REHENES, Padres Rio Negro y Neuquén, Infancia Compartida, Guardianes de la Niñez, ADNAP CORDOBA, Fundación Fu.deNyFa SALTA, AAFANI, UNION FILIAL, Autoconvocados NOA, Felicidad Compartida TIERRA DEL FUEGO, Con Mis Hijos No Te Metas, MUJERES ARGENTINAS, ONG ROSARIO FELIZ, etc. lo que significa que se ha intensificado el flagelo de las falsas denuncias, ya es uno de los delitos más frecuente que genera un perjuicio irreversible en un persona, en las familias y en toda nuestra sociedad; donde la peor parte perjudica a los niños, destruyendo su identidad, desarrollo pleno y su futuro.

Continuo Quinteros, expresó: los datos son contundentes hay informes de asociaciones de psicólogos, además existe evidencia científica y estudios que prueban que el impedimento de contacto entre los hijos con sus progenitores tienen secuelas irreversibles que afectan la salud mental y emocional de los niños involucrados. Por eso, celebramos desde nuestra organización la iniciativa del Ministro de Justicia de la Nación Dr. Cúneo Libarona que aseguró que la FALSA DENUNCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO será castigada en el nuevo Código Penal, nosotros vamos acompañar el cambio de legislación en protección de tantos padres y madres injustamente separados y alejados de sus hijos, como así también privados de su libertad de forma arbitraria. Estamos convencidos que solo con ésta iniciativa podremos poner un freno a la falsedad de las denuncias que destrozan vidas y familias enteras.

Datos: la Asociación Civil “Unidos por la Infancia Santa Cruz”, ya integra la Federación Argentina Acción por la Niñez constituida por más de 16 organizaciones, siendo parte activa de la organización del próximo Congreso Internacional e Interdisciplinario sobre Niñez que se desarrollara el 14 y 15 de noviembre en la Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Para finalizar, Quinteros afirma que: venimos durante mucho tiempo trabajando para que se acabe esta forma de proceder irresponsable, “ te lo grafico es una zona liberada dónde cualquiera puede ser víctima con consecuencias inimaginables”, te lo remarco hoy los hombres estamos en “libertad condicional” expuestos a ser posibles víctimas de falsas denuncias, perder hasta nuestra libertad y hasta quedar detenidos injustamente, porque se hizo la abolición del principio de inocencia y te juzgan por una simple declaración en tu contra, sin pruebas de nada. Esto no puede seguir naturalizándose y que todo fluya sin ninguna consecuencia. Por eso, esperamos el acompañamiento total de nuestra comunidad para que juntos accionemos para frenar y cambiar esta arbitrariedad impuesta por la ideología y perspectivas de género. Volviendo a lo racional: que la violencia no tiene género y que es necesario mantener la igualdad ante la Ley. El evento es abierto a todo público y será este sábado 19 de octubre a las 17 hs. en San Martin 25 –La Tirana –Bar Bistro- en el centro de nuestra ciudad, desde ya quedan todos invitados; culminó.