“Las emociones no las podemos controlar, pero sí entenderlas”: el mensaje del Lic. Lucas Lacrouts sobre salud mental

El psicólogo Lucas Lacrouts, integrante de la Clínica Cruz del Sur, destaca el creciente interés de la comunidad por cuidar la salud mental, especialmente tras la pandemia. Advierte sobre el preocupante índice de suicidios en la provincia y resalta la importancia de brindar atención oportuna y espacios de contención.

Recién recibido en la Universidad Católica de La Plata en 2024, el Lic. Lucas Lacrouts decidió regresar a su ciudad natal para sumarse al equipo de la Clínica Cruz del Sur. “Ya había tomado conocimiento de que había una gran demanda de profesionales en salud mental, y ahí supe que debía volver”, contó en diálogo con Voces y Apuntes.

Lacrouts señaló que en la actualidad las consultas, mensajes y llamados son diarios, y que cada vez más familias prestan atención a los comportamientos y emociones de sus hijos. “Problemáticas de salud mental hubo toda la vida, pero nunca se les dio la visibilidad que realmente necesitaban”, sostuvo.

Entre las principales demandas, mencionó problemas de ansiedad y depresión que se intensificaron tras la pandemia, así como conflictos vinculares, baja autoestima y procesos de búsqueda personal. “Las emociones no las podemos controlar, pero sí podemos aprender a entenderlas y canalizar el dolor de otra manera”, explicó.

El profesional alertó sobre la situación en Santa Cruz: “Nuestra provincia es una de las que tiene mayor índice de casos de suicidio. Nos cuesta muchísimo hablar del tema, pero es necesario para concientizar, nunca está de más”. Además, destacó que falta recreación comunitaria, sobre todo para los adolescentes, como una herramienta clave de prevención.

En su práctica, Lacrouts atiende principalmente a adolescentes y adultos, pero también recibe a niños a partir de los 8 años y adultos mayores. Trabaja de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, coordinando personalmente los turnos para garantizar un seguimiento constante. “Trato de dar sesiones semanales para que el paciente tenga estabilidad en su asistencia”, remarcó.

Desde la Clínica Cruz del Sur, el psicólogo invita a la comunidad a priorizar el cuidado de la salud mental y buscar ayuda profesional a tiempo, recordando que dar el primer paso es fundamental para iniciar el cambio.