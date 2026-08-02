Las danzas urbanas convocaron a niños y jóvenes en el CIJ 3 de Febrero

La Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante una nueva propuesta recreativa y formativa en el Centro Integrador Juvenil 3 de Febrero, donde se desarrolló un taller gratuito de danzas urbanas destinado a promover la actividad física, la expresión artística y la participación de niños y jóvenes.

La jornada estuvo a cargo de la profesora Martína Aramayo, quien destacó la importante convocatoria registrada tras la realización del evento «Olivia Street 2.0», que despertó un mayor interés por la cultura urbana y el baile entre las infancias y las juventudes de la ciudad.

«Hoy nos encontramos en un taller gratuito de danzas urbanas. Quedó mucho movimiento después de Olivia Street 2.0 y aprovechamos esa motivación para promocionar las clases. Se acercaron muchas niñas de entre 7 y 12 años y estoy muy contenta con la respuesta», expresó.

Asimismo, la profesora remarcó que, si bien al comienzo los participantes se mostraron tímidos, rápidamente lograron desenvolverse y disfrutar de la experiencia. «Experimentar algo nuevo a veces intimida, pero terminaron muy conformes y se animaron a bailar», señaló.

En este marco, recordó que el taller municipal se desarrolla los martes y jueves, de 16:00 a 17:00 horas, en el CIJ 3 de Febrero, con propuestas orientadas principalmente a jóvenes a partir de los 12 años. Además, informó que su escuela, ubicada en el barrio Miramar, ofrece actividades para niños desde los 4 años, incluyendo clases de danzas urbanas y breaking.

Finalmente, desde el municipio se invitó a la comunidad a acercarse y participar de las distintas propuestas gratuitas que se impulsan en los centros integradores comunitarios, fortaleciendo espacios de contención, recreación y desarrollo para las infancias y juventudes de Caleta Olivia.