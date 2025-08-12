Las Comisiones de Fomento de Santa Cruz regularizan sus aportes con las Cajas

Cañadón Seco, Jaramillo-Fitz Roy, Koluel Kayke, Lago Posadas y Tres Lagos transfirieron los aportes de julio a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales. El gobierno provincial busca así garantizar la sustentabilidad del sistema y el cumplimiento de las obligaciones legales.

La decisión de Cañadón Seco, Jaramillo-Fitz Roy, Koluel Kayke, Lago Posadas y Tres Lagos de transferir los aportes de julio a la Caja de Previsión Social (CPS) y a la Caja de Servicios Sociales (CSS) marca un paso clave en el objetivo del gobierno de Santa Cruz en recuperar la sustentabilidad del sistema solidario.

Las leyes Nº 1782, de jubilaciones y pensiones, y Nº 364, de creación de la CSS, establecen la obligatoriedad de los empleadores públicos de transferir mensualmente los aportes que se deducen de los haberes de los trabajadores.

La presidenta de la CPS, María Belén Elmiger, remarcó que el cumplimiento de esta obligación “no solo implica respetar la ley, sino también sostener un compromiso institucional con los trabajadores y con el futuro del sistema previsional”.

Por su parte, el titular de la CSS, Sergio Pérez Soruco, destacó: “Este gesto de las comisiones de fomento es una señal clara: cuando hay voluntad y responsabilidad política, se prioriza lo que corresponde. Es un acto que protege el patrimonio colectivo de nuestros afiliados.”

Las cinco comisiones de fomento son las primeras en adherir, de manera activa, al esquema de ordenamiento promovido por el gobernador Claudio Vidal, quien además sostiene que el diálogo institucional como herramienta central para resolver problemas estructurales en la administración pública.