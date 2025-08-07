EN VIVO
Las chicas del rugby femenino de San Jorge visitaron “Centralizate” y lanzaron una campaña solidaria para competir en el Torneo Regional

El equipo de rugby femenino del San Jorge Rugby Club visitó los estudios del programa Centralizate, donde compartieron su historia, su pasión por el deporte y un importante objetivo: reunir fondos para participar del Torneo Regional de Clubes.

Durante la entrevista, las jugadoras contaron cómo se preparan para la competencia y destacaron el trabajo colectivo que realizan dentro y fuera de la cancha. A través de entrenamientos constantes, esfuerzo y compañerismo, buscan seguir creciendo en un deporte que cada vez suma más mujeres en todo el país.

Para poder asistir al torneo y competir en las mejores condiciones, las chicas lanzaron una campaña solidaria destinada a cubrir gastos de inscripción, comida, agua, frutas y otros elementos esenciales.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:

CBU: 453000880019697323314 Alias: femenino.sanjo Titular: Karen Liliana Arguello CUIL: 27-38793132-0 Entidad: Naranja X

“Este sueño es de todas y con el apoyo de la comunidad, podemos llegar mucho más lejos”, expresaron emocionadas.

Desde Centralizate, acompañamos y celebramos el crecimiento del rugby femenino, y el ejemplo de estas jugadoras que demuestran que con compromiso y pasión, todo es posible.

