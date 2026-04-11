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Lanzan el 3er Llamado a Concurso para la cobertura de Cargos en el InSET

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El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Técnica Profesional (ETP), comunica que del martes 14 al miércoles 15 de abril, estarán abiertas las convocatorias en las siguientes sedes del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET).

Sede Puerto Deseado: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/04/Concursos-PD_1C-3er-llamado.docx.pdf

Sede Puerto Santa Cruz: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/04/Concursos-PSC_1C_3er-llamado.docx.pdf

Además, deberán completar y presentar el siguiente formulario: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Formulario-de-Postulacion.pdf y el CV actualizado: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/CV-NORMALIZADO-InSET-1.pdf

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