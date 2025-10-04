Lanesan: “Santa Cruz es rica, lo que falta es gestión y decisión política”

Moira Lanesan , secretaria de Producción, Comercio e Industria y candidata, realizó un fuerte diagnóstico de la realidad provincial y planteó propuestas para revertir la crisis que atraviesan las familias santacruceñas.

“La primera palabra que se me viene es desidia, y la segunda, pobreza. Esa es la realidad que vivimos todos los días. No se trata de estadísticas: es la vida real de quienes no pueden pagar el gas, la luz o los sueldos, de quienes deben elegir entre arreglar una canilla o darle de comer a su familia”, señaló.



Lanesán subrayó que en Santa Cruz “la gente está despertando y perdió el miedo”, y agregó: “Durante mucho tiempo nos hicieron creer que era una vergüenza decir que no alcanzaba, que había que callarse. Hoy la sociedad se anima a reclamar y a exigir respuestas”.



Con una mirada crítica hacia el rumbo del gobierno provincial, afirmó: “Santa Cruz es una provincia rica en recursos, pero lo que falta es gestión y planificación”

La candidata también remarcó el contraste entre la gestión municipal y la provincial: “En Río Gallegos se demostró que, incluso sin fondos nacionales ni provinciales, se puede gestionar y acompañar a la gente. Gestionar no significa tener plata, significa voluntad política y decisión de trabajar con la comunidad”.



En esa línea, recordó que el peronismo histórico “siempre pensó en el otro, en la salud, en la educación, en el trabajo”, y cuestionó que hoy “un docente tenga que cuidar abuelos los fines de semana porque su salario no alcanza”.



Finalmente, explicó por qué decidió dar el paso en política: “Podría irme de la provincia, pero no quiero. Tengo mis sueños y mi arraigo en Santa Cruz. Quiero levantar la mano por los santacruceños, defender nuestros derechos y demostrar que organizados y con gestión podemos salir adelante”.