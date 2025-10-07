Lago Posadas: Notable participación comunitaria a la capacitación de Maquinaria Pesada

La iniciativa del Gobernador Claudio Vidal, Distrigas S.A y Vialidad Provincial fue reconocida oficialmente por su impacto en la formación de la sociedad. La actividad, que se realiza en toda la provincia, llegó a la localidad de Lago Posadas.

La Comisión de Fomento de Lago Posadas formalizó un importante reconocimiento al declarar de Interés Comunal la Jornada de Maquinaria Pesada. Este gesto oficial subraya el impacto positivo de la capacitación impulsada por el Gobierno Provincial en la formación y el desarrollo de la comunidad.

La jornada fue una iniciativa del gobernador Claudio Vidal, y organizada por Distrigas S.A. con la colaboración de la Comisión de Fomento local y el apoyo de Vialidad Provincial, se realizó el pasado lunes 6 de octubre en la Ex Escuela Hogar con una participación sobresaliente.

El programa alcanzó una convocatoria masiva y representativa: 50 asistentes participaron de la formación, lo que equivale a un significativo 10% de la población total de Lago Posadas (estimada en 500 habitantes). Esta cifra demuestra el fuerte interés de los vecinos en adquirir habilidades técnicas y de rápida salida laboral.

Reconocimiento y Compromiso Social

Maximiliano Gómez, Subgerente Provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A. y a cargo de la organización del programa, destacó la gran respuesta de la comunidad y la importancia del trabajo conjunto.

“Ver el 10% de la población de Lago Posadas participando de esta capacitación es un indicador contundente del interés de nuestros vecinos por formarse y superarse,” afirmó Gómez. “La declaración de Interés Comunal por parte de la Comisión de Fomento valida la visión del gobernador Vidal de llevar oportunidades concretas a cada rincón de Santa Cruz. Este logro es el resultado de la sinergia entre Distrigas S.A., Vialidad Provincial y el compromiso de la gestión local”.

La declaración de Interés Comunal es una validación para la política de Estado que busca llevar oportunidades de formación de calidad al interior de Santa Cruz. La capacitación en maquinaria pesada es crucial para áreas como obras públicas y mantenimiento de infraestructura, por lo que la certificación obtenida por los participantes se convierte en una herramienta fundamental para su desarrollo profesional. La jornada incluyó instancias presenciales y acceso a capacitaciones virtuales que complementan la formación.