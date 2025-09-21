Lago Posadas celebrará su aniversario con un nado en aguas frías

El evento denominado “Travesía Arco de Piedra” tendrá lugar el próximo 11 de octubre en el marco de las múltiples actividades por el 66° Aniversario de la localidad. Con el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz, participarán 70 nadadores con tres pruebas y, además, se presentará el primer protocolo medioambiental de todo el país para este tipo de actividades.

En este sentido, la Subsecretaría de Producción y Contenidos dialogó con Julio Gaitán, uno de los organizadores del evento quien adelantó detalles de la travesía. “Estamos trabajando arduamente para ser parte del aniversario de Lago Posadas con una de las actividades que estamos proponiendo que consiste en un nado sostenible en el Arco de Piedra y en el Lago Pueyrredón y la misma la venimos elaborando desde hace mucho tiempo con un protocolo ambiental articulado con diferentes áreas del Gobierno de Santa Cruz para garantizar que esa actividad tenga el cuidado que se merece, siendo un lugar tan hermoso”.

“El protocolo que nosotros le propusimos armar al Gobierno Provincial, el cual nos reunimos con la Secretaría de Estado de Turismo; la Secretaría de Estado de Deportes; La Secretaría de Estado de Medio Ambiente; Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Pesca porque es un trabajo articulado entre todos ya que al no ser Parque Nacional, provincial o área protegido nosotros tenemos que ser muy responsables como organizadores del evento. Con esto debemos establecer reglas que se cumplan para que no impacte en ese entorno tan bello como lo es Lago Posadas”, detalló.

Asimismo, Gaitán señaló que “la verdad es que se trata de un lugar muy lindo y desde el momento que largamos la promoción a través de las redes, un gran interés por parte de los participantes y, por ende, el cupo del evento es de 70 nadadores y en 3 días el cupo se cumplió. Orgullosamente el 90 por ciento son nadadores santacruceños que vienen de todas las localidades de la provincia”.

“El día viernes vamos a estar recibiendo a los nadadores para realizar la entrega de kits y una vez que entreguemos todos los kits cada uno se dirigirá a los lugares que previamente ya han reservado para alojarse. Para aquella persona que no conoce, Lago Posadas posee una población de 400 habitantes y nosotros entre los nadadores, la logística que llevamos más gente que tenemos que poner para el tema de la organización, van a ser aproximadamente 150 personas que van a llegar a la localidad por lo que no ha quedado alojamiento y eso marca que es un turismo emergente que le va a hacer muy bien a Santa Cruz”, indicó.

Por último, Julio Gaitán anunció una particularidad que tendrá la travesía. “Otra de las cosas muy lindas que va a ocurrir es que va a haber un nado nocturno en donde estamos trabajando fuertemente para garantizar toda la seguridad y que sea algo muy novedoso y, además, vamos a poder tener una comunicación con 4 nadadores argentinos que ese mismo día van a estar en el Estrecho San Carlos en las Islas Malvinas haciendo un nado que realmente va a ser muy emotivo”.