La UTA confirmó su adhesión al paro nacional y no habrá colectivos este jueves en Caleta Olivia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó oficialmente su adhesión al paro general convocado a nivel nacional, en el marco de las medidas gremiales impulsadas en defensa de los derechos laborales y en rechazo a la reforma laboral. La decisión fue comunicada a través de un documento firmado por el secretario general del sindicato, Roberto Fernández.



En el comunicado, el gremio sostiene que la medida se fundamenta no solo en el contenido de la reforma planteada, sino también en la situación que atraviesan los trabajadores del transporte. Entre los argumentos expuestos se mencionan la caída sostenida del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad.



Asimismo, la UTA remarca que el escenario económico actual impacta directamente en los ingresos de los trabajadores, que no logran acompañar el aumento del costo de vida. En ese sentido, el sindicato considera que el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que, según expresan, afectan la estabilidad laboral y la sustentabilidad del sector.



En Caleta Olivia, la empresa Urbano S.E. informó que este jueves 19 de febrero no habrá servicio de transporte público de pasajeros durante toda la jornada, debido a la adhesión del personal nucleado en UTA a la medida nacional. La firma local compartió el comunicado oficial del sindicato y aclaró que la suspensión del servicio responde estrictamente a la decisión gremial.



De esta manera, los usuarios del transporte urbano deberán prever alternativas de traslado para la jornada, en el marco de una medida que tendrá alcance en distintos puntos del país y que impactará en los servicios de corta, media y larga distancia.