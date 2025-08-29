La UNPA-UACO lanza la segunda edición del Ciclo de Fortalecimiento Pedagógico para estudiantes secundarios

La propuesta busca acompañar a los alumnos de los últimos años del secundario en la transición hacia la universidad, brindando apoyo en matemática, química y lectura y escritura.

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO) presentó la segunda edición del Ciclo de Fortalecimiento Pedagógico, un programa gratuito destinado a estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria.

La profesora Karina Nahuín explicó en diálogo con Voces y Apuntes que la iniciativa “surge a partir del análisis de los ingresos a la universidad en los últimos tres años. Como institución nos dimos cuenta que había que generar acciones de anticipación, y este ciclo busca justamente acompañar a los chicos en el desafío de continuar una carrera universitaria”.

El programa, que se pondrá en marcha en septiembre, se centra en tres ejes fundamentales: matemática, química y lectura y escritura. “Los estudiantes muchas veces llegan con pocas herramientas. Por ejemplo, algunos que quieren seguir una ingeniería no ven contenidos de matemática o química desde tercer año. Por eso buscamos fortalecer esos conocimientos”, detalló Nahuín.

Asimismo, subrayó que la propuesta está abierta no solo a quienes piensan continuar sus estudios en la UNPA-UACO, sino también a aquellos que proyectan trasladarse a otras provincias. “La universidad y el secundario son dos escenarios muy diferentes. Este ciclo ofrece un puente para que el paso de un nivel al otro sea más llevadero”, remarcó.

En cuanto a la difusión, la docente comentó que ya realizaron la presentación oficial a la Dirección Regional Zona Norte de Educación y actualmente están recorriendo colegios con charlas dirigidas a estudiantes de 5° y 6° año. “En esos encuentros vemos interés, pero también notamos que muchos chicos todavía no tienen definido qué es lo que van a hacer una vez que terminen el secundario”, señaló.

Con esta propuesta, la UNPA-UACO busca no solo reducir la brecha entre la escuela media y la universidad, sino también brindar a los jóvenes herramientas concretas que les permitan iniciar con mayor seguridad su trayectoria académica.