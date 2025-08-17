La unión vecinal del barrio San Martín celebró sus 61 años 

Este sábado 16 de agosto la institución festejó su nuevo aniversario con la presencia de vecinos y autoridades municipales. En el agasajo además se entregaron reconocimientos a pioneros del barrio y la unión vecinal recibió una placa de parte del ejecutivo municipal.

Acompañaron la celebración el Jefe de Gabinete Lic. Mariano Mazzaglia y la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa Lic. Andrea Bayón junto a otros funcionarios. Se hizo llegar un sentido saludo y se entregó un placa conmemorativa por parte del intendente Pablo Carrizo.

En el acto hubo palabras emotivas por parte del presidente de la vecinal Omar Behm hacia los presentes contando la historia y actualidad de este sector de la localidad. Luego hubo distinciones a familias destacadas del barrio y un brindis para finalizar el encuentro.

El Jefe de Gabinete Lic. Mariano Mazzaglia expresó su sentimiento al ser parte de este tipo de encuentros: “para nosotros es un placer participar desde el Municipio en un nuevo aniversario de un barrio tradicional de nuestra ciudad. También es importante para toda la sociedad tener un espacio abierto a toda la ciudadanía donde se puedan compartir diferentes actividades. Es un lugar donde se hace mucha contención social y actividades recreativas”.

El presidente de la Unión Vecinal Omar Behm afirmó que si bien el aniversario es el 17 de agosto, “la comisión decidió realizar hoy sábado el acto para poder hacer el reconocimiento a vecinos pioneros y reunirnos este día. Fundamentalmente recordamos a aquellas personas que hace 40, 50 y 60 años apostaron por este barrio, contribuyendo al crecimiento de Caleta”.