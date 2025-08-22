La Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz destacó la importancia de los puertos de la provincia

La Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, llevó a cabo distintas acciones de trabajo en cada uno de los puertos provinciales con el objetivo de potenciar la actividad económica en el área. Asimismo, el titular de la cartera, Walter Uribe, resaltó las gestiones con la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS), para transformar el puerto de Punta Quilla en una terminal operativa para la salida y recepción de cargas en el sur argentino.

En primer lugar, el funcionario provincial dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos quien comentó acerca de los trabajos que se concretaron en Puerto Deseado. “El pasado lunes se realizó entrega de indumentaria de trabajo al personal de UNEPOSC junto con la firma de un acta en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la localidad para la recategorización de los mismos ya que era una deuda pendiente que manteníamos con nuestros empleados. Además, se dio inicio a las obras relacionadas con la reparación de las defensas de muelle, sitios 1 y 2 sumado al plan de reacondicionamiento del sistema de lucha contra incendios”.

Punta Quilla

Asimismo, el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, comentó sobre las reuniones llevadas a cabo con autoridades de la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS) para posicionar al puerto de Punta Quilla como una terminal operativa para la salida y recepción de cargas en el sur argentino. “Estamos trabajando con una línea de cabotaje entre el Puerto La Plata y el Puerto de Punta Quilla en cuanto a la logística, llevar y traer mercadería desde un puerto a otro. Se está trabajando desde hace dos meses con AIMAS, lo cual este miércoles y jueves estuvieron varios integrantes en la zona”.

“También, mantuvimos el día de hoy una reunión con el Consulado de la República de Chile para comentarles lo que estamos llevando a cabo en Punta Quilla, por ende, llegando a beneficiar al Sur de dicho país ofreciendo un servicio a los camiones o empresas que trabajan en esa zona por ahí que trasladen toda su mercadería por las rutas argentinas”, añadió.

Caleta Paula

Otro de los temas consultados, fue acerca del puerto de Caleta Paula en Zona Norte, quien señaló: “Desde el año pasado que venimos trabajando muy bien en Caleta Paula sabiendo que años anteriores teníamos hasta cinco piquetes por año por la falta de trabajo, pero desde el año pasado que no hemos tenido situaciones de dicho carácter, por lo que ha habido una continuidad laboral muy importante gracias a lo generado por la cuota de Merluza conseguida por el gobernador Claudio Vidal”.

“Estamos trabajando con todo lo orientado a infraestructura, si bien es un puerto nuevo con 26 años, es un puerto que no ha recibido mantenimiento desde su existencia, por eso hoy tenemos muchos pendientes por parte de Prefectura Naval Argentina que estamos tratando de solucionar lo antes posible sumado a la boya de ingreso al canal que falta en su lugar desde hace más de cuatro años, pero se espera que la próxima semana estaríamos en condiciones de instalarla”, continuó.

Por su parte, Uribe indicó que “estamos elaborando un informe técnico para trabajar en conjunto con la empresa Pan American Energy en el sector de la playa de tanques del puerto para su reacondicionamiento de las defensas porque tenemos un faltante importante y algunas defensas muy deterioradas que tenemos que cambiar”.

Puerto San Julián

Por último, Walter Uribe declaró sobre la reactivación de las actividades pesqueras en la localidad de Puerto San Julián y adelantó la fecha del primer descargo de merluza allí. “La semana pasada estuvimos con el intendente Daniel Gardonio sobre los trabajos que va comenzar la empresa Santa Cruz Puede SAU, la cual va a llevar dos barcos. En principio, va a llegar uno y luego se sumará el segundo con la descargar de merluza en el Puerto de San Julián porque sabemos que en el lugar operaba una empresa que pescaba y procesaba centolla durante dos o tres meses y luego, durante todo el año no había ningún tipo de actividad y la idea es llevar a esta nueva empresa para que siga trabajando cuando termine la temporada”.

Con ello, logramos la continuidad laboral de toda la gente que trabaja en el Puerto de San Julián y a su vez, esos dos barcos que van a venir a trabajar puedan seguir pescando merluza, procesar una parte acá en la localidad y la otra en Caleta Olivia. En menos de 20, 30 días ya va a estar ingresando el primer barco a Puerto San Julián descargando merluza”, concluyó.