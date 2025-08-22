“La tinta del viento”: un taller literario que conecta identidad, paisaje y emociones

Con una gran convocatoria, el taller de escritura creativa impulsado por la UNPA propone a los participantes explorar la identidad patagónica a través de la poesía, los microrrelatos y otros géneros literarios.

El pasado 19 de agosto comenzó en la Biblioteca de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), sede Caleta Olivia, el taller “La tinta del viento: escritura de raíces patagónicas”, coordinado por la Lic. Natalia Soria. La propuesta busca generar un espacio de encuentro en el que la palabra escrita se convierta en un puente entre las emociones, los paisajes y las memorias de la región.

“Venimos trabajando todos estos años desde el taller literario estable que tiene la Universidad, y cada cuatrimestre vamos proponiendo distintas temáticas para abordar la literatura y la escritura. Este año pensamos en trabajar hacia nuestros adentros, con nuestra identidad, nuestra visión y nuestro entorno; por eso desde abril estamos enfocados en la temática de la Patagonia”, explicó Soria.

Durante el primer cuatrimestre, el grupo se dedicó al análisis de letras de cantautores patagónicos, como Hugo Giménez Agüero, Rubén Patagonia y Los Hermanos Berbel. En esta segunda etapa, el objetivo es que todo ese bagaje se transforme en poemas, microrrelatos, prosas poéticas y distintos géneros que reflejen la sensibilidad y la riqueza de la región.

El taller se caracteriza por su espíritu abierto e inclusivo: “No hay que llevar conocimientos previos; es más bien intuitivo. El espacio despierta y propone un encuentro entre quienes disfrutan de la lectura y la escritura, generando vínculos y permitiendo que la escritura privada pase a un plano de difusión”, destacó la coordinadora.

La primera jornada del ciclo contó con una participación destacada: alrededor de 30 asistentes, entre los que se encontraban integrantes del grupo estable y nuevos interesados que se sumaron a la propuesta.