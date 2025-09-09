“La tierra de Caleta es increíble, da mucho más de lo que la gente imagina”

En el Día Mundial de la Agricultura, el productor Leopoldo “Pachi” Luna destacó la calidad de los cultivos locales y el valor de la semilla adaptada al clima de la región.

En el marco del Día Mundial de la Agricultura, el productor y agricultor de la zona de chacras, Leopoldo “Pachi” Luna, compartió su experiencia de más de 18 años cultivando en Caleta Olivia y subrayó la importancia de trabajar con semillas adaptadas al clima local.

“Yo soy salteño, vine del norte y cuando llegamos empezamos a ver cómo es el clima. Al principio nos costó, pero le encontramos la vuelta y hace 18 años que estamos”, relató Luna en diálogo con Voces y Apuntes.

Actualmente produce tomate, zapallo, zapallito, pimientos, melón, sandía y choclo, además de elaborar embutidos, quesos, salamines, mortadela y jamones. Según explicó, el cuidado de la semilla es clave: “Ya llevamos como 10 años con la misma calidad porque hay que buscar adaptarla, no traemos de cualquier lado”.

Luna destacó que los productos frescos comienzan a cosecharse en diciembre y se comercializan hasta abril o mayo. “Siempre vamos a las ferias y algunas personas se acercan hasta mi chacra a comprar”, señaló.

Aunque su principal sustento económico es la carpintería, asegura que la agricultura le aporta mucho más que ingresos: “Esto es como un hobby para mí, pero la producción de la tierra da mucho”.

También resaltó las ventajas del suelo y el clima local: “Caleta tiene una tierra increíble y un clima fresco donde la planta no se apura. Es un proceso lento pero que se puede hacer en mucha cantidad, y la calidad también es muy buena”.

Además de hortalizas, en su chacra cultiva frutales como cereza, manzana, pera y durazno. “Si uno lo cuida, es increíble la cantidad de fruta que da, y toda la fruta la vendemos fresca”, aseguró.

Con su testimonio, Luna dejó en claro que la agricultura en Caleta Olivia tiene un potencial enorme, tanto por la calidad de la tierra como por la dedicación de quienes, como él, apuestan a producir localmente.