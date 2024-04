La Supervisión de Planes y Programas continúa asesorando a beneficiarios del Plan Potenciar

Así lo informó a través de la FM Municipal, Romina Tell, coordinadora Planes y Programas del Municipio, junto a Marcela Zamora, coordinadora, luego de la reunión informativa que se desarrolló ayer en el Complejo Deportivo.

En este sentido, comentó que durante el encuentro muchos beneficiarios no pudieron recepcionar la información o no entendieron de qué se trataba.

“La Supervisión continúa asesorando sobre como registrarse en los programas nacionales como el de Acompañamiento Social o el de Volver al Trabajo, por ejemplo. Se trata de las personas ya registradas en un programa anterior como el Plan Potenciar y aclaro que no hay ingresos, sino que desde Nación se trabaja con aquellas personas que ya estaban en determinado programa y deben actualizar datos para cambiarse a los dos ya mencionados”, explicó.

Asimismo, aclaró que de acuerdo al Decreto presidencial, la responsable de estos planes a partir de ahora es la Secretaría de Trabajo.

“Estos dos nuevos programas aún se están ordenando, así que les pedimos a los beneficiarios que no se alarmen porque desde nuestro lugar estamos brindando la información para continuar su transición al programa nuevo. Las incompatibilidades son casi las mismas que contenía el Potenciar, solo que tienen un pequeño margen porque ahora sí se les permite ser monotributista social y categoría A”, aseveró.

Capacitaciones del Programa

Por otro lado, mencionó que desde la Secretaria de Trabajo explicaron que en el registro online aparecen 10 capacitaciones, la opción de otras o ninguna, que deberán seleccionar para tener una estadística de aquellas que se van a implementar de acuerdo a las más votadas.

“Todavía no tienen fecha de inicio y todos van a poder completar el formulario. Nosotros entendemos por ahí la desesperación, el miedo o la incertidumbre, pero bueno, el plan lo van a seguir cobrando; nosotros no tenemos la potestad de hacer eso y esta gestión no busca perjudicarlos porque es de competencia nacional, hay un decreto y hay que respetarlo”, cerró.

Para más recibir más información, los interesados podrán acercarse a las oficinas de la Supervisión, ubicadas entra las calles Monseñor Fagnano y Lavalle, de 7 a 14 horas.