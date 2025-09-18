La Subsecretaría de Juventud inició las actividades por el Mes de la Primavera en Santa Cruz

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Juventud, dio inicio a una serie de propuestas recreativas, culturales y deportivas en el marco del Mes de las Juventudes, con el objetivo de promover la participación, el encuentro y el protagonismo juvenil en toda la provincia.

El subsecretario Damián Rueda señaló que el equipo de la cartera se encuentra impulsando diversas iniciativas enmarcadas en el período primaveral, destinadas a generar espacios de integración y expresión para las y los jóvenes santacruceños.

En este contexto, se realizó el programa Zona Chill en el Cine Municipal de Caleta Olivia, que contó con una destacada participación de jóvenes artistas y deportistas de distintas localidades.

En representación de Puerto San Julián la profesora de danzas urbanas Ariana Ramírez brindó una exhibición de estilos como reggaetón e hip hop junto a sus alumnas; mientras que el profesor de guitarra Darío Zuñiga, acompañado por su alumno Matías Duarte (15), compartió un repertorio trabajado durante el año.

Desde Fitz Roy y Jaramillo se presentó Rosendo Huemtecoy (17), joven runner y actual profesor, quien compartió su experiencia en los Juegos Evita y mostró elementos de bádminton, deporte que también práctica. Asimismo, la cantante Malen Cortez deleitó al público con su voz interpretando dos canciones.

Por Caleta Olivia: subieron al escenario las bandas Acantilados de Sal, con su fusión de rock surfer y post Patagonia, y Modo Cumbia, formada en 2021, que cerró la jornada con un show lleno de energía.

Además de los espectáculos, se realizaron sorteos en los que participaron tanto el público presente como jóvenes de toda la provincia a través de la página Juventudes en Red.

Finalmente, Rueda anunció que el próximo sábado se llevará a cabo la tercera edición del torneo “La Juveneta”, edición primavera, en la cancha alternativa del Club Ferro. La propuesta busca compartir, divertirse y seguir construyendo lazos de amistad a través del deporte.

De esta manera, la cartera Social provincial continúa consolidando una agenda juvenil con fuerte presencia territorial, acompañando a las juventudes santacruceñas con espacios de expresión, formación y recreación en todo el territorio provincial, dando continuidad a las políticas públicas impulsadas por la ministra Luisa Cárdenas y el Gobernador Claudio Vidal.