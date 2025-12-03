La Senadora Natalia Gadano y la Embajada de Canadá celebraron 85 años de relaciones diplomáticas entre ambos países

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–Canadá en el Honorable Senado de la Nación, encabezó junto a Stewart Wheeler, embajador de Canadá en Argentina, una recepción oficial en la sede diplomática para celebrar los 85 años de relaciones bilaterales entre ambos países.

El evento reunió a legisladores, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de poner en valor la historia compartida y proyectar nuevas estrategias a futuro. Durante la recepción, la senadora Gadano destacó: “85 años de historia, de diálogo y de trabajo en conjunto. Como senadora nacional y representante de la provincia de Santa Cruz, me comprometo a fortalecer esos lazos y promover la educación y las inversiones seguras que impactan directamente en nuestras comunidades”.

Por su parte, el embajador Stewart Wheeler remarcó el compromiso con el fortalecimiento del vínculo entre ambos países: “En un mundo cada vez más complejo, la necesidad de socios confiables es más importante que nunca. Canadá seguirá siendo un socio firme de Argentina, explorando oportunidades en economía verde, seguridad alimentaria, transición energética, innovación, defensa de la paz y estabilidad”. Y concluyó: “Que estos años compartidos, 85, sean el trampolín para muchos más de prosperidad y colaboración. Celebramos la relación fraternal entre Argentina y Canadá”.

La senadora Gadano agradeció especialmente a la Embajada de Canadá por el trabajo conjunto y reafirmó la voluntad del Grupo Parlamentario de “seguir impulsando iniciativas que acerquen a nuestros países y fortalezcan la relación”. Y además agregó: “Agradezco a los representantes de diferentes empresas, por estar acá; a la empresa Cookings, por haber colaborado con este evento, y sobre todo a la Embajada, que han sido los articuladores para llevar a cabo este trabajo en equipo“.

Participaron del evento el senador nacional por la provincia de Formosa y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Francisco Paoltroni; la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero; la senadora nacional por Jujuy, Vilma Bedia; la senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell; la senadora nacional por Misiones, Sonia Rojas Decut; el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López; y el diputado nacional (M.C), Juan Carlos Villalonga. Además estuvieron presentes el ex embajador de Argentina ante la República Popular China, Diego Guelar; y la prosecretaria parlamentaria del Senado de la Nación, Dolores Martínez.