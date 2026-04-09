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La senadora Natalia Gadano firmó el dictamen del proyecto de ley contra las falsas denuncias

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La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, participó de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y firmó el dictamen del proyecto de ley contra las falsas denuncias, una iniciativa de la senadora Carolina Losada, que busca dar herramientas a las víctimas de falsas acusaciones.

El proyecto busca establecer un marco jurídico que permita desalentar las denuncias falsas, sin afectar el acceso a la justicia de quienes atraviesan situaciones reales de violencia.

“Necesitamos proteger a las verdaderas víctimas y evitar abusos que debiliten las herramientas que protegen a quienes realmente las necesitan”, sostuvo la senadora Gadano.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios políticos; firmaron el dictamen: Gonzalo Guzmán Coraita, Carolina Losada, Eduardo Vischi, Juan Carlos Pagotto, Luis Juez, Sandra Mendoza, Carlos Arce, María Belén Monte de Oca, Patricia Bullrich.

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Pedro Muñoz impulsa que las declaraciones juradas de los funcionarios sean públicas y accesibles.

Claudio Vidal: “No recuerdo un hecho como este, con la presencia de 14 operadoras hidrocarburiferas en Santa Cruz”

Jaime Álvarez: “Cumplir con lo que nos ha marcado el gobernador, generar empleo y mayor actividad directa e indirecta”

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