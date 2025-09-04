EN VIVO
La senadora nacional, Natalia Gadano, rechazó el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad: “No puede aceptarse un equilibrio fiscal que pesa más que las necesidades de la gente”

En el marco de la sesión ordinaria en el Senado de la Nación, la senadora santacruceña fijó una postura contundente frente al veto presidencial: “Rechazo el veto del presidente de la Nación, porque no se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la inclusión y no se pueden vetar los derechos de las personas con discapacidad”, y agregó: “No puede aceptarse un equilibrio fiscal que pesa más que la vida y las necesidades de la gente. ¿De qué sirve un país con cuentas ordenadas si está hecho de ciudadanos abandonados? Gobernar no es excluir. Señor Presidente de la Nación, gobierne para todos los argentinos.”

Además de la insistencia sobre la sanción de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad, durante la jornada también se discutirá un proyecto que busca modificar la ley de trámite legislativo, para así restringir el tratamiento parlamentario sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNUs) y de facultades delegadas emitidas por el Poder Ejecutivo.

