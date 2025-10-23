EN VIVO
La senadora nacional Natalia Gadano impulsa una ley para promover exportaciones patagónicas con reembolso adicional

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, presentó un proyecto de ley que toma como antecedente la Ley 23.018 de 1983 y otras normativas posteriores, así como otras iniciativas parlamentarias similares. Que establece un reembolso adicional a las exportaciones realizadas por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, con el objetivo de fortalecer las economías regionales, la industria y el empleo patagónico.

“Exportar desde el sur no puede ser una desventaja. Mi objetivo con este proyecto es impulsar la industria, el trabajo genuino y la competitividad de la Patagonia, fortaleciendo nuestra economía y garantizando desarrollo”, sostuvo Gadano.

La iniciativa propone una compensación adicional para los productos originarios o elaborados en la Patagonia, que se exporten en estado natural o manufacturados en establecimientos industriales radicados en la región. El beneficio también alcanzará a los productos transformados en la zona que incorporen insumos de otras provincias, siempre que se genere un cambio en la posición arancelaria.

Según explicó la senadora: “esta medida busca estimular la competitividad y consolidar un desarrollo verdaderamente federal, donde las distancias no sean un obstáculo para crecer”.

El proyecto contempla además que la compensación se aplique exclusivamente a las exportaciones cuyo embarque se realice por puertos o aeropuertos patagónicos, para así contribuir al fortalecimiento de infraestructura regional.

“Santa Cruz y toda la Patagonia tienen un enorme potencial productivo. Cuando crece el sur, crece la Argentina”, concluyó Gadano.

