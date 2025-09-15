La Semana de la Identidad Santacruceña promete música, danza y cultura en Caleta Olivia

Del 22 al 27 de septiembre, Caleta Olivia será sede de la segunda edición de la Semana de la Identidad Santacruceña, un evento cultural que reunirá a artistas, escritores, artesanos y productores de toda la provincia. La propuesta, organizada por la Municipalidad a través del área de Cultura, contará con actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

El gestor cultural David Andrade adelantó que la ciudad vivirá “una gran juntada multicultural con canto, danza, presentaciones de libros, artesanos, productores, gastronomía y la participación de músicos y escritores de distintas localidades de Santa Cruz”.

En este sentido, Andrade señaló:

“Esta semana nos espera una ardua tarea, porque se nos viene toda una semana de este evento cultural que promete ser bastante importante. Esta es la segunda edición, el año pasado inauguramos el prototipo de la escultura de Hugo Giménez Agüero y este año vamos a sumar nuevas propuestas para que todo salga sobre ruedas”.

El cronograma se dividirá en dos etapas:

Del 22 al 24 de septiembre , en el SUM del Centro Cultural, se presentarán espectáculos de danza y canto, además de los stands de artesanos, manualeros y productores . Las presentaciones de libros y charlas se desarrollarán en la Sala Estable de Títeres .

, en el SUM del Centro Cultural, se presentarán espectáculos de danza y canto, además de los stands de . Las presentaciones de libros y charlas se desarrollarán en la . Del 25 al 27 de septiembre, en la sala ubicada junto a la Sala Liliana Venanzi, se realizarán los recitales con la participación de dos o tres artistas por día.

Entre los nombres destacados figuran Enigma Sur, Vasco Salaberry, Pollo Morales, Patricio Cunningham, Tamara Rivarola, Facu Tula, José Sáez, Tino Benítez, Malen Cortez, La Toba, además de agrupaciones de danza como El Tierral y el Ballet Quienenquén. También habrá una fuerte presencia de artistas locales como Daniela Vallejos, Yohana Hoyos y la propia banda de Andrade.

El funcionario remarcó que se trata de un encuentro pensado para todos: