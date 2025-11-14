La Secretaría de Infancias y Adolescentes realiza capacitaciones a operadoras convivenciales

Desde la Municipalidad de Caleta Olivia, se ofreció un espacio de formación sobre “Posicionamiento de Niños con Reducción en la Motricidad”, desarrollada en el Dispositivo de Cuidados Alternativos Nº 2. La actividad brinda herramientas teóricas y prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos del personal en cuidados posturales, prevención de lesiones y mejora del bienestar físico de los niños y niñas institucionalizados.

La jornada se enmarca en las acciones de formación continua promovidas por la Secretaría de Infancias y Adolescencias, con el objetivo de garantizar abordajes integrales y respetuosos de los derechos de las niñeces, conforme a lo establecido en la Ley Nacional 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La capacitación contó con la participación activa del equipo convivencial, intercambiar experiencias y adquirir herramientas prácticas para aplicar en su labor cotidiana dentro del dispositivo.

“Intervención Integral en la Protección de Derechos Infantiles”es otro de los ejes sobre funciones y roles del equipo técnico interdisciplinario, situaciones inusuales, estudio de casos reales y diseño de intervenciones.