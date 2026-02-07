La Secretaría de Estado de Comercio e Industria presentó el relevamiento comercial en Puerto Deseado.

En continuidad con el proceso de relevamiento comercial y productivo que el Ministerio de la Producción impulsa en toda la provincia, se llevó adelante una nueva mesa de diálogo en la localidad de Puerto Deseado, con la participación de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy.

El encuentro fue encabezado por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, y contó con la participación del intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, acompañado por el secretario de Producción, Desarrollo y Ambiente del municipio, Silvio Vidal; la comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; acompañada por el secretario Fabian Camino, la asesora de Turismo, María Inés Basualdo y el abogado Dr. José Ojeda.

La actividad se desarrolló con el objetivo de avanzar en el relevamiento de la actividad comercial y productiva regional, recabando información para la elaboración de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector privado, la generación de empleo y el desarrollo económico local.

Durante la jornada, las autoridades provinciales expusieron además sobre el paquete de medidas vinculado a la emergencia económica que será presentado ante la Cámara de Diputados, detallando los alcances de las herramientas que buscan acompañar a comerciantes, emprendedores y sectores productivos ante el contexto actual.

Estas mesas de trabajo forman parte de una agenda territorial que el Ministerio de la Producción viene desplegando en el interior provincial, con el propósito de relevar las particularidades de cada localidad y construir, de manera articulada con los municipios, estrategias que promuevan el crecimiento económico y productivo de Santa Cruz.