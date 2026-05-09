“La Salud va a tu Escuela”: Comenzaron las jornadas de vacunación en las instituciones educativas de la provincia

El Gobierno de Santa Cruz, mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y Ambiente y el Consejo Provincial de Educación, puso en marcha la campaña de vacunación “La Salud va a tu Escuela” para el ciclo lectivo 2026, a los efectos de garantizar el derecho a la salud pública y gratuita de cada estudiante santacruceño.

Esta iniciativa del Ejecutivo Provincial, busca alcanzar la cobertura total del Calendario Nacional de Vacunación en alumnos de nivel inicial y primario de todo el territorio provincial, resaltando la importancia de la inmunización y estableciendo estrategias directas para revertir los bajos índices de vacunación.

Trabajo colaborativo y estratégico

Este programa se basa en una colaboración estratégica donde la cartera sanitaria garantiza la coordinación técnica, el suministro, la aplicación y el registro de dosis en el sistema SISA (disponible en la app Mi Argentina). Por su parte, el Consejo Provincial de Educación facilita la logística escolar, el padrón de alumnos y el vínculo con la comunidad educativa.

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, una comisión interministerial supervisará la ejecución mediante evaluaciones periódicas e informes semestrales que permitirán optimizar las coberturas y las estrategias de comunicación.

El rol de las escuelas

En este proceso, la participación de los directivos escolares es crucial para coordinar el cronograma provincial y asegurar que las dosis lleguen a cada institución. Asimismo, los establecimientos funcionan como nexo con las familias para gestionar las autorizaciones correspondientes.

Desde la cartera de salud, se invita a los tutores a prestar su consentimiento para la aplicación de estas vacunas gratuitas y obligatorias. En los casos donde no se autorice la vacunación en el ámbito escolar, se instará a los adultos responsables a comprometerse con la inmunización del menor en otros centros de salud.

Cabe destacar que el programa también contempla la vacunación del personal docente y no docente, quienes podrán recibir dosis antigripales y las correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación del Adulto.

Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial garantiza el derecho a la salud pública y gratuita, promoviendo la sensibilización social y protegiendo el bienestar de cada estudiante santacruceño.