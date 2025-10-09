“La salud mental es un compromiso de toda la comunidad”: el Hospital Zonal convoca a una jornada abierta por el Día Mundial de la Salud Mental

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Hospital Zonal de Caleta Olivia invita a una jornada abierta a la comunidad que se realizará este sábado 11 de octubre en el Gimnasio Daniela González, con charlas, actividades recreativas y stands informativos. Profesionales del área destacaron la importancia de abordar la salud mental de manera integral y comunitaria.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal de Caleta Olivia (HZCO) realizará este sábado 11 de octubre una jornada abierta y gratuita en el Gimnasio Daniela González, con el objetivo de promover el bienestar integral y generar espacios de reflexión en torno a esta temática.

La Lic. Mariana Pérez, jefa del Departamento de Salud Mental del HZCO, explicó que la propuesta “es sumamente importante, porque cada vez se habla más de salud mental, que no es un tema menor. Hoy comienza a ocupar un lugar en la agenda pública, y eso es fundamental, porque no solo tiene que ver con lo emocional, sino que atraviesa todas las esferas de la vida: lo social, lo cultural, lo económico y lo físico”.

En ese sentido, Pérez resaltó que el lema elegido este año, “El poder y la importancia de la comunidad”, invita a pensar la salud mental desde una perspectiva colectiva. “No es solo una cuestión del área de salud, sino que involucra a muchas instituciones y sectores. Cuando trabajamos juntos, logramos mucho más que si lo hacemos por separado”, subrayó.

La jornada contará con stands informativos, charlas y actividades abiertas, donde los vecinos podrán conocer los distintos dispositivos de acompañamiento disponibles en la comunidad, tanto individuales como grupales e institucionales. Entre los temas que se abordarán se incluyen las problemáticas adolescentes, la prevención del suicidio, las nuevas masculinidades y la Ley Nacional de Salud Mental.

“Habrá una gran variedad de propuestas desde las 14 hasta las 20 horas, con la participación de instituciones públicas y privadas como Volar, ABC, Elijo Vivir, la División de Capacitación de la Policía, el área de Epidemiología del Hospital y distintos sectores del Municipio”, detalló Pérez.

Por su parte, la Lic. Antonella Caisutti, jefa del Servicio de Salud Mental del HZCO, destacó que “la salud mental no es solo cuestión de emociones o pensamientos, sino que también involucra los vínculos, el trabajo y las relaciones con las instituciones”.

“Este lema de hacerle lugar a la comunidad es totalmente importante, porque somos seres sociales. La salud mental no se trata únicamente del trabajo de un psicólogo o un psiquiatra, sino de una construcción conjunta desde todos los aspectos de la vida”, agregó.

Durante la jornada, además, habrá actividades recreativas y culturales. “En el gimnasio tendremos una caminata simbólica de apertura, una presentación de murga, el coro de adultos mayores, actividades con yoga y meditación para el cierre, y una intervención del profe de gimnasia de adultos mayores”, adelantó Caisutti.