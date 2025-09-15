“La salud mental debe ser una prioridad en nuestras vidas”

El psicólogo José Mercado destacó el crecimiento de las consultas tras la pandemia y remarcó la importancia de acudir a profesionales capacitados.

El licenciado en Psicología José Mercado, integrante de la Clínica Cruz del Sur, analizó las principales problemáticas que llegan a los consultorios en materia de salud mental y subrayó la necesidad de darle mayor relevancia al cuidado emocional.

“Desde la pandemia hubo una mayor demanda en términos de poder consultar con un profesional y recibir pacientes en el consultorio”, explicó Mercado, quien estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y ejerce la profesión desde 2015.

El especialista señaló que las consultas más frecuentes se relacionan con ansiedad, estrés, problemas laborales, de pareja y de vínculos. Además, destacó un dato que le llama la atención: “Se diagnostican mucho los ataques de pánico, algo que se repite sobre todo entre los jóvenes”.

Mercado trabaja con adolescentes y adultos desde los 13 años en adelante, pero no atiende niños. Al respecto, aclaró: “Ellos requieren un abordaje distinto, basado en el juego y la creatividad. A mí me interesa trabajar más con la palabra y la conciencia, que es una metodología propia para jóvenes y adultos”.

En cuanto al abordaje de las problemáticas, consideró esencial que la sociedad tome conciencia de la importancia de la salud mental. “Uno puede hablar y desahogarse con un amigo o un familiar, pero hacerlo con un profesional es distinto. Estamos para escuchar, alojar el sufrimiento, abordarlo y acompañarlo”, afirmó.

Finalmente, recalcó el rol del entorno cercano: “Es importante tener el apoyo de familiares y amigos, porque la red de contención es fundamental, pero el espacio terapéutico brinda un trabajo más profundo y especializado”.