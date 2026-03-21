La Radio Municipal celebró sus 30 años con un emotivo acto y reconocimiento a su historia

La FM 87.9 Carlos Eduardo “Cacho” Mouesca” conmemoró tres décadas de comunicación al servicio de la comunidad, destacando su crecimiento, identidad y proyección a futuro.

La Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante el acto conmemorativo por el 30° aniversario de la Radio Municipal FM 87.9 Carlos Eduardo ‘Cacho’ Mouesca, en una jornada cargada de emoción que se desarrolló en el Cine Municipal y reunió a trabajadores, autoridades y vecinos.

El evento no solo tuvo un carácter celebratorio, sino que también permitió poner en valor la historia de la emisora y de la comunidad, a través de material audiovisual y testimonios que evocaron momentos significativos de la ciudad y de quienes dejaron su huella en el ámbito de la comunicación local.

En este sentido, Pablo Mouesca, hijo de “Cacho” Mouesca, destacó la importancia del medio como herramienta de identidad y memoria colectiva. “Es principalmente el cumpleaños de la radio, un medio que cumple un rol fundamental: conectarnos, dar a conocer nuestra cultura y nuestra historia. Es muy emocionante ver todo el trabajo que se ha realizado para que esto sea una verdadera fiesta”, expresó. Asimismo, remarcó el valor simbólico que representa el nombre de la emisora: “Para mí es un honor que la radio lleve el nombre de mi padre. Él amaba profundamente esta profesión, y que hoy se lo recuerde de esta manera es muy emotivo”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, resaltó el carácter emotivo del encuentro y la importancia de la memoria colectiva: “Ha sido un momento de mucha satisfacción, donde no solo celebramos, sino que también recordamos a quienes marcaron nuestra historia y nos hicieron revivir parte de nuestra infancia y de nuestros orígenes en la localidad”.

En cuanto al presente y futuro del medio, destacó el crecimiento sostenido de la radio municipal y el acompañamiento de la gestión actual: “A lo largo de los años la radio ha evolucionado y hoy, en el marco de la gestión del intendente Pablo Carrizo, celebramos este aniversario con un nuevo edificio y equipamiento acorde a las demandas actuales, lo que permite posicionarla en un nivel destacado”.

Finalmente, subrayó la importancia de la decisión política de fortalecer este espacio de comunicación pública: “La radio municipal es para toda la comunidad, un espacio abierto donde cualquier vecino puede expresarse. Es una herramienta que trasciende gestiones y queda para las futuras generaciones”.

De esta manera, la Radio Municipal reafirma su rol como un medio cercano, inclusivo y en constante crecimiento, consolidándose como una pieza clave en la construcción de identidad y comunicación en Caleta Olivia.