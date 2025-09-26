La próxima semana, el “Punto Violeta” llega a barrio Esperanza

El dispositivo territorial impulsado por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad con el objetivo de brindar asesoramiento e información a mujeres y diversidades se concretará el martes 30 de septiembre y 1 de octubre.

Gabriela García, subsecretaria de Abordaje Integral de la Secretaría, explicó que el encuentro se concretará en conjunto con la organización social “La Periferia” cuyo espacio se encuentra ubicado en calle San Luis N° 35 del barrio Esperanza.

“La idea es poder trasladar todas estas políticas de género que trabajamos a los barrios más periféricos, brindar asesoramiento en cuanto a recursos locales programas provinciales y municipales”, subrayó.

El dispositivo se desarrollará de 14:00 a 18:00 horas, en articulación con instituciones locales y provinciales y contará con la participación de áreas como Transito; Infancias y Adolescencias; Comisaría de la Mujer; PAMI, ANSES, Distrigás, CIC provinciales y Hospital Modular, entre otros.

En este marco, y promoviendo mayor cercanía con la comunidad, el “Punto Violeta” permitirá a los interesados realizar consultas, canalizar dudas y, en caso de necesitarlo, articular el acceso a turnos y servicios de manera inmediata con los organismos presentes.